In occasione della Giornata della Memoria, il Comitato di Lucerna della Società Dante Alighieri rende omaggio a Gesuino Paba, originario di Aritzo e autore del libro “Prigioniero 83964” in cui racconta il dramma della sua prigionia nel lager di Buchenwald. L’appuntamento è per giovedì 27 gennaio al Pfarreizentrum St. Karl, Spitalstrasse 91- Lucerna, dove dalle 19.30 Enzo Cugusi - dell’associazione dei Sardi di Torino “A.Gramsci” di cui Paba era socio – presenterà il volume curato da Carlo Pili e Giuseppe Contu.

Gesuino Paba era nato il primo ottobre 1924, quarto di otto figli. A 17 anni si era arruolato nei carabinieri e dopo la scuola allievi di Roma era stato inviato in guerra. Dopo l’armistizio era tornato in patria e fatto prigioniero durante un rastrellamento ad opera dei tedeschi nella Capitale. Da lì il viaggio all’inferno dei lager nazisti.

È morto a Torino il 13 aprile dell’anno scorso.

