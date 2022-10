“Cagliari... and suddenly” è la mostra allestita all’Istituto italiano di Cultura di Cracovia (dal 25 ottobre) e a Varsavia (nello spazio espositivo del centro Hala Koszyki, dal 7 novembre) il cui titolo prende spunto da una frase di D.H. Laurence: “E improvvisamente ecco Cagliari: una città nuda che si alza ripida, dorata, accatastata nuda verso il cielo dalla pianura all'inizio della profonda baia senza forme. È strana e piuttosto sorprendente, per nulla somigliante all'Italia”.

Curata da Efisio Carbone e Tiziana Ciocca, col supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia e dell’Associazione dei Sardi in Polonia – Shardana, fa parte del progetto promosso da Orientare srl, nell’ambito del programma di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della città di Cagliari, finanziato dalla Regione Sardegna.

Protagoniste assolute sono le bellezze di Cagliari che appaiono in foto, video e testi in quattro lingue (italiano, sardo, polacco e inglese) per raccontare la città da diverse angolazioni: dalla struttura storica dei quattro quartieri, all’Anfiteatro romano, dalla passeggiata coperta alla galleria comunale d’arte, senza tralasciare le eccellenze gastronomiche e le tradizioni culturali.

Parte integrante della mostra è il cortometraggio “The past is never dead” che lo scorso giugno ha vinto il primo premio ai Mediastars di Milano, gli Oscar della pubblicità italiana, come miglior Film nella categoria socio-culturale della sezione Tecnica Audiovisiva. Al primo premio si è aggiunto anche il premio speciale per la direzione creativa e per la regia, a cura di Mario Giua Marassi.

