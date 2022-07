Dopo Stati Uniti, Europa e America Latina, le opere di Mariel Polinotto, Marino Santa Maria e Luis Marzoratti arrivano a Cagliari con una mostra a cura di Loredana Manca, gallerista e critica d’arte originaria di Sardara, che verrà inaugurata il 15 luglio alle 19 alla Galleria Siotto (via dei Genovesi, 114).

“Oltre Oceani – pittura contemporanea argentina”, titolo dell’esposizione, sarà visitabile fino al 31 luglio dal giovedì alla domenica dalle 19 alle 21 con ingresso libero.

“Avere la possibilità di presentare a Cagliari la mostra – spiega la curatrice, che vive a Mar del Plata, in Argentina, da quando aveva 4 anni - vuole essere una sorta di prosecuzione delle vecchie tecniche decorative che furono tracciate dai pittori spagnoli che viaggiavano dai luoghi più marginati fino alle grandi città dell’Europa centrale. Oltre alla diversità di stile e linguaggio, i lavori di Luis Marzoratti, Mariel Poliptoto e Marino Santa Maria sembrano configurarsi come una attività attenta ai valori manuali della pittura. Infatti le opere qui esposte sono capaci di stimolare in maniera efficace la profonda sensibilità alla vita che esse stesse esprimono”.

E gli artisti “hanno in qualche modo attraversato durante il percorso di formazione del proprio stile ambiti di ricerca differenti, le proprie opere esposte e apprezzate in musei e gallerie negli Stati Uniti, Europa e Latinoamerica. Nelle opere di Marzoratti, Poliptoto e Santa Maria, il sentimento, la passione, la ricerca delle sensazioni, il percettibile e l’impercettibile, esulano dai limiti riconducibili alla tela e si lasciano interpretare dalla coscienza di chi vi rivolge lo sguardo, la mente e il corpo. I colori caldi, latini, e le tecniche pittoriche affascinanti ed elaborate lasciano spazio così alle potenzialità ematiche e alla condivisione dei contenuti dell’attento osservatore”.

“Fortunatamente – conclude Loredana Manca - esiste l’arte, non semplicemente come piacere estetico imprigionato nel suo supporto, ma come strumento di partecipazione, dialogo e incontro”.

