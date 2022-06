Ultimo giorno di campagna elettorale in Sardegna in vista delle amministrative di domenica 12 giugno. Sono 65 i Comuni che andranno al voto nell’Isola.

Da mezzanotte scatta il silenzio elettorale, sabato l'allestimento dei seggi.

Tra i Comuni al voto, possibile coda del ballottaggio il 26 giugno soltanto a Oristano, unico capoluogo di provincia, e a Selargius, centro dell'hinterland cagliaritano di quasi 30mila abitanti.

La tornata delle amministrative di domenica prossima sarà ricordata anche per il numero considerevole di Comuni in cui è stata presentata una sola lista: 27 su 65 dove si dovrà raggiungere il quorum del 40% affinché il voto sia valido.

A ORISTANO – La competizione più attesa è quella di Oristano. Quattro i candidati: il vicesindaco uscente Massimiliano Sanna per il centrodestra, Efisio Sanna per il centrosinistra, Sergio Locci e Filippo Murgia sostenuti da due liste civiche.

A sostegno del candidato del centrosinistra c'è anche il M5s che ha presentato una sua lista, cosa non scontata vista la tradizionale "poca confidenza" del movimento con le elezioni a carattere locale. Il centrodestra è favorito ma va ricordato che la coalizione ha fatto di tutto per complicarsi la vita prima di scegliere il nome del candidato: le trattative si sono sovrapposte a quelle per il rimpasto dell'Esecutivo regionale guidato da Solinas, finendo per esserne fagocitate. Verifica che, secondo quanto si apprende, il governatore ha deciso di posticipare a dopo il 12 giugno, forse anche per "pesare" meglio alla luce dei risultati la forza degli alleati di governo che chiedono di essere rappresentati in Giunta.

E sempre a dopo le Comunali la maggioranza ha deciso di far slittare le interlocuzione per mettere in campo la legge omnibus 2, assestamento di bilancio molto atteso nell'Isola ma che probabilmente non approderà in Consiglio regionale prima di agosto.

A SELARGIUS – Particolare anche la situazione che si profila a Selargius, dove il Psd'Az scende in campo con Pd e Cinquestelle per affrontare gli alleati di centrodestra con cui governa la Regione. I candidati sono Gigi Concu, sindaco uscente, sostenuto da Forza Italia, Riformatori Sardi, Unione di Centro, Sardegna 20 Venti, Fratelli d'Italia, Lega Salvini e Prima Selargius; Manuela Chia, sostenuta dalla lista civica Identità e tradizione; Franco Camba, sostenuto da Sardistas, Selargius Cambia, Selargius+, PD e Movimento 5 Stelle.

