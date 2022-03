Passi avanti nella ricerca della prima pillola contraccettiva per gli uomini: efficace fino al 99% sui topi, e senza effetti collaterali, la sperimentazione vera e propria potrebbe prendere il via entro l'anno. Se andrà bene, il nuovo e rivoluzionario farmaco potrebbe essere commercializzato tra 5 anni.

La ricerca di una pillola anticoncezionale per gli uomini risale addirittura all'autorizzazione negli anni '60 del suo equivalente per le donne, ha detto il dottor Abdullah Al Noman, studente di un master all'Università del Minnesota, che presenterà questo lavoro alla conferenza di primavera dell'American Chemical Society.

"Molti studi dimostrano che gli uomini sono interessati a condividere la responsabilità della contraccezione all'interno della coppia", spiega, ma ad oggi esistono solo due soluzioni efficaci e riconosciute: preservativi e vasectomia - una soluzione duratura su cui a volte è complicato (e costoso) ritornare.

Il funzionamento della pillola femminile si basa sugli ormoni che interrompono il ciclo mestruale. I ricercatori hanno cercato a lungo di sviluppare un equivalente maschile usando lo stesso metodo e agendo su un ormone maschile, il testosterone: ma questi tentativi hanno causato effetti collaterali indesiderati come aumento di peso, attacchi di depressione e aumento dei livelli di colesterolo, con conseguente aumento del rischio di malattie cardiache.

Ora il team di scienziati punta a sviluppare una pillola non ormonale che non dovrebbe incorrere in effetti collaterali. Somministrato per via orale a topi maschi per quattro settimane, il composto chimico “YCT529” ha ridotto drasticamente la produzione di sperma ed è stato efficace al 99% nel prevenire la gravidanza, senza effetti collaterali osservati. Sei settimane dopo aver interrotto l'ingestione di YCT529, i topi hanno potuto riprendere a riprodursi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata