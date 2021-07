BioNtech e Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti Covid-19 contro la variante Delta e vogliono verificarne presto l'efficacia. È quello che hanno reso noto i produttori.

L'adeguamento del farmaco è stato prodotto a Magonza, in Germania, e la casa farmaceutica ha intenzione di iniziare la sperimentazione ad agosto, scrive la Sueddeutsche Zeitung online.

Il farmaco basato su Rna messaggero (mRna) è stato adeguato e si è utilizzata l'intera proteina Spike con le mutazioni della variante Delta.

Proprio nelle scorse ore Pfizer e BioNTech avevano annunciato di essere pronti nelle prossime settimane a chiedere alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l'Ema nella Ue, l'autorizzazione per la terza dose del vaccino anti Covid. Per contro, funzionari del governo degli Stati Uniti hanno sottolineato che le persone completamente vaccinate hanno un basso rischio di infezione, anche dalle varianti più facilmente trasmissibili per cui la terza dose non sarebbe così necessaria.

