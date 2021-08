Scatta in Ogliastra l'Open Night vaccinale per gli over 12. Il 20 agosto, a partire dalle 19, la fascia dei giovani dai 12 ai 19 anni potrà vaccinarsi all'aeroporto di Tortolì.

Pur essendo prioritaria l'immunizzazione di questa fascia di età, sarà consentita la vaccinazione anche ad altre fasce che si presentino all'hub.

L'Open Night di venerdì andrà avanti fino a quando ci sarà afflusso di persone e fino all'esaurimento delle scorte di siero.

"Durante l'evento - spiega il commissario dell'Assl di Lanusei Ugo Stocchino - il vaccino anti Covid diventa libero e i ragazzi tra i 12 e i 19 anni potranno recarsi nel punto vaccinale allestito nell'aeroporto per sottoporsi alla profilassi senza prenotazione, come indicato dal commissario Figliuolo".

(Unioneonline/v.l.)

