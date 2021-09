Pfizer e Moderna al lavoro per presentare i primi dati sugli studi riguardanti la somministrazione dei propri vaccini anti-Covid ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Le prime indicazioni dovrebbero arrivare nel giro di un paio di mesi.

"Ad oggi – ha spiegato il direttore generale dell'Ema, Marco Cavaleri, responsabile strategia vaccini e terapie Covid dell'European Medicines Agency, che si occupa di vagliare le richieste di via libera ai nuovi farmaci nell’Unione Europea – non è stata ricevuta alcuna richiesta di estensione dell'indicazione per un vaccino Covid-19 nei bambini di età inferiore ai 12 anni. L'EMA però – ha aggiunto Cavaleri – prevede che Pfizer presenterà i dati sui bambini di età compresa tra 5 e 11 anni all'inizio di ottobre e che i dati di Moderna saranno ricevuti all'inizio di novembre".

