Un memorandum d'intesa tra A*Star, National skin centre (Nsc) e Sanofi per avviare una ricerca e una sperimentazione clinica preliminare di un vaccino per l'acne lieve.

La sperimentazione, che coinvolgerà circa 200 persone, inizierà nel 2025.

Il professor Tan Chorh Chuan, presidente di A*Star e dell'Ufficio per la trasformazione sanitaria del ministero della salute, ha dichiarato: «Singapore è in una posizione unica per guidare la ricerca sulle condizioni cutanee specifiche degli asiatici, grazie alla nostra popolazione multirazziale e diversificata».

I tre partner mirano a sviluppare trattamenti innovativi per migliorare il benessere dei pazienti contribuendo alla ricerca mondiale sulla salute della pelle.

L'acne è una condizione infiammatoria cronica causata dall'ostruzione dei pori con sebo e cellule morte e ad esserne colpita è 1 persona su 5 a livello mondiale.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata