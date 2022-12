Una sana alimentazione (e una buona informazione) per contrastare il diabete senza privarsi del gusto: sono gli ingredienti di Doc&Chef, cooking show in onda dal 22 dicembre prossimo sui canali di comunicazione della Asl Gallura.

Realizzato dal Rotary Club di Olbia, con il supporto dell'Accademia italiana di cucina e di tante aziende locali, le puntate di Doc&Chef, per quattro giovedì, sono condotte dallo chef Tommaso Perna e dal direttore della Struttura complessa di diabetologia, Giancarlo Tonolo.

In programma menù speciali, ognuno dedicato a una stagione dell'anno, compatibili con le esigenze caloriche dei diabetici. In tavola, alimenti esotici abbinati a prodotti locali, come le cozze di Olbia e i tradizionali gnocchetti sardi. Per fornire un punto di vista multidisciplinare che integri le buone abitudini alimentari con il valore sociale e aggregativo del cibo, a Doc&Chef intervengono anche la psicologa e psicoterapeuta, Maria Antonietta Taras, e la biologa nutrizionista Sara Cherchi.

«La divulgazione in ambito sanitario può diventare più efficace se è in grado di utilizzare diversi linguaggi: questo progetto che abbiamo deciso di diffondere sui nostri canali web è un ottimo esempio di prevenzione perché riesce a parlare a tutti e lo fa con i toni, le conoscenze e quel pizzico di curiosità che spinge gli spettatori a interessarsi al tema del mangiare sano», dice il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro. «Per me è un'esperienza nuova, davvero interessante, a fianco di un professionista della cucina come lo chef Tommaso Perna, grazie alla quale proviamo a fornire delle indicazioni sul giusto approccio al cibo e sugli stili di vita», commenta Tonolo.

«I video di Doc&Chef si inseriscono nell'ambito delle numerose attività di service svolte dalla nostra associazione negli ultimi anni: attraverso questi contenuti abbiamo voluto affrontare il tema della prevenzione, facendo leva sulle competenze dei due protagonisti», dichiara il presidente del Rotary Olbia, Mario Garau, anticipando che il prossimo passo del progetto sarà la realizzazione di un'iniziativa legata alla prevenzione in ambito pediatrico con la Rete sarda diabetici.

© Riproduzione riservata