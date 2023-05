Il gioco di squadra per superare le sofferenze della malattia.

Con questo spirito si svolge l’evento "Tumori Femminili e Sport: un calcio al cancro", giunto alla settima edizione, in programma, dalle 9 alle 13.30, il 6 maggio al T-Hotel e al Centro Sportivo Giuseppe Belly (ex campo Ossigeno), dalle 17 alle 20.

L'iniziativa, giunta alla settima edizione, è promossa dalle associazioni “Mai più sole” contro il tumore, Cittadinanza attiva Sardegna, dalla Fondazione Taccia per la Ricerca sul Cancro e dalla Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), sezione di Cagliari. "Il gioco di squadra fa la differenza" è la parola d’ordine della manifestazione perché, spiegano le organizzatrici, “la partita contro la malattia si gioca con medici, specialisti, amici, familiari e associazioni. Questo gruppo di persone, alle quali è affidato un compito molto importante, può aiutare chi soffre a ritrovare il sorriso e la fiducia nella vita. Una squadra in grado di svolgere un ruolo determinante”.

La giornata sarà articolata in due momenti. Nel corso della mattinata, al T Hotel, intervengono specialisti dell’oncologia e della genetica medica, rappresentanti delle associazioni di volontariato e pazienti. L’occasione per fare il punto su cure e terapie e sulla rete di sostegno e assistenza. Nella serata, nei campi dell’ex Ossigeno spazio al sano agonismo. È previsto, infatti, un torneo di calcio a 5. In campo pazienti, medici, familiari, giocatrici amatoriali e professioniste per promuovere, in amicizia e piena condivisione, i valori della solidarietà e dello sport.

