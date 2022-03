L'Aou di Sassari offre sostegno psicologico e assistenza psichiatrica ai profughi ucraini, bambini, donne e anziani, in fuga dalla guerra.

La Clinica psichiatrica di San Camillo, la Neuropsichiatria infantile di viale San Pietro e la Psicologia ospedaliera mettono a disposizione strutture, risorse umane e professionali per la valutazione dei disagi relativi all'esposizione a eventi traumatici, acuti e cronici causati dall'emergenza umanitaria in corso.

Nella Clinica psichiatrica è disponibile un servizio che consentirà l'inquadramento clinico e sintomatologico e l'impostazione dell'eventuale intervento terapeutico, sia farmacologico sia psicologico. L'Unità di Neuropsichiatria infantile fornirà assistenza ai minori di 18 anni per casi neurologici e psichiatrici con carattere di urgenza emergenza o di particolare complessità, in regime di ricovero urgente, ricovero ordinario o in Day hospital.

La Psicologia ospedaliera e del benessere organizzativo fornirà consulenza psicologica ai bambini e alle donne provenienti dall'Ucraina in regime di ricovero ordinario nelle strutture di degenza dell'Aou di Sassari.

