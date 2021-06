È in programma per il 29 giugno, giornata mondiale del Tumore ovarico, un open day nel reparto di Ginecologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro.

A disposizione, dalle 9 alle 13, esperti messi a disposizione dall’Assl di Nuoro per offrire gratuitamente visite, consulenze e colloqui in presenza, su prevenzione del carcinoma endometriale e ovarico.

Per partecipare bisogna effettuare una prenotazione obbligatoria, telefonando al numero 078/4240240.

L’iniziativa è promossa, anche a livello nazionale, da Fondazione Onda e dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna.

"Quest'iniziativa si inserisce nell'ambito di un progetto più ampio che ha visto anche l'organizzazione di un evento virtuale, con il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e regionali, della comunità scientifica con le principali Società di riferimento e delle Associazioni pazienti - spiega Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda - Tra tutti i tumori, ginecologici e non, quello ovarico resta ad oggi il più insidioso. Avere a disposizione Centri di riferimento in cui lavorano oncologi sensibili all'umanizzazione della cura è sempre più importante. Abbiamo oggi a disposizione terapie molto innovative ed efficaci impattando positivamente non solo sulla prognosi ma anche sulla qualità di vita delle pazienti e dei loro familiari".

La presidente della Fondazione Onda snocciola i numeri della patologia che colpisce le donne: "In Italia, secondo i numeri del cancro 2020 di Aiom, nel 2020 erano attese oltre 10.000 nuove diagnosi di tumore all'utero (corpo e cervice) e circa 5.000 all'ovaio. Purtroppo, sempre in Italia, il carcinoma endometriale, neoplasia che colpisce il corpo dell'utero, è tra i più frequenti tumori femminili e il carcinoma della cervice uterina rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e complessivamente l'1,3% di tutti quelli diagnosticati".

