E' stato ospitato nella Baia di Porto Ferro, il pilot italiano del SurFedAut, progetto europeo triennale co-finanziato dall’Unione Europea, per sviluppare l’ESFA: un protocollo europeo di sicurezza nel surf inclusivo per l’autismo di livello 1.

Tutte le delegazioni europee hanno apprezzato in maniera manifesta organizzazione e approccio dei ragazzi e delle ragazze della Bonga Surf School, perfetta applicazione del modello proposto, in linea perfetta con l’idea del costruire un protocollo europeo di sicurezza nel surf inclusivo per l’autismo che renda, appunto, la Surf Therapy attività sicura, inclusiva e riconosciuta.

Numerosi i partner coinvolti, dalle scuole di surf alle Università, arrivando alle organizzazioni della società civile e alle Federazioni sportive, con delegazioni provenienti da Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna. Ambassador italiano Marco Pistidda, giovane sassarese che nel 2015 ha fondato la Bonga Surf School, scuola di surf,

Il convegno di apertura è stato invece ospitato nel complesso biomedico dell'Università di Sassari.

