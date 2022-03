Si blocca improvvisamente la procedura per il reclutamento di nuovo personale nel sistema sanitario dell'Isola.

Con una comunicazione del 29 marzo, a firma della direttrice generale dell'assessorato Francesca Piras, si invitano le Asl, le Aou e l'Arnas Brotzu, Ares e Areus "a non attivare procedure di reclutamento di personale compreso lo scorrimento di graduatorie in essere", in quanto "è in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale una delibera che assegna budget transitori alle Asl per l'assunzione di personale dipendente, nelle more dell'approvazione dei PTFP 2022-2024".

"Nel momento in cui iniziavamo a vedere dei piccoli spiragli di luce nelle selezioni e nei concorsi banditi per il personale sanitario, si vede tutto bloccato perché ancora non è stata prevista dalla Giunta una delibera per il budget provvisorio - denuncia il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano - A parte ogni altra considerazione sul tempo perso, vorremmo ricordare a chi occupa le poltrone della presidenza e dell'assessorato alla Sanità che i pazienti muoiono e non aspettano i tempi della politica e i miracoli richiesti al Papa. Chiediamo a gran voce che la delibera venga attuata con procedura di urgenza e di venir messi al corrente dei tempi di attuazione".

"Una decisione obbligata, quella della Dg ma che evidenzia lo stato di stallo della riforma sanitaria approvata a settembre 2020 e che ha dato vita alle nuove (vecchie) ASL il 1 Gennaio 2022 - osserva la consigliera regionale del Pd Rossella Pinna - Dovevano rivoluzionare la sanità regionale e invece l'hanno paralizzata: ci troviamo Asl sprovviste del personale amministrativo, tecnico, sanitario e dirigenziale indispensabile per il funzionamento del sistema sanitario dell'Isola e questo perché la Giunta non ha ancora provveduto a deliberare in merito al fabbisogno del personale da inserire in pianta organica".

