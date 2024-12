Si è conclusa con grande successo l’iniziativa di screening gratuito ortottico e logopedico organizzata domenica 15 dicembre dalle Commissioni d'albo dei Logopedisti e degli Ortottisti dell'Ordine TSRM e PSTRP di Cagliari e Oristano. Rivolta ai bambini in età prescolare e scolare, l’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per approfondire specifici aspetti della vista e del linguaggio, individuando eventuali difficoltà e offrendo ai genitori un report dettagliato con osservazioni e consigli pratici.

Un elemento distintivo dell’evento è stato il suo approccio inclusivo, che ha trasformato l’intervento sanitario in un’esperienza coinvolgente. Le attività, studiate appositamente per essere comprensibili e piacevoli, hanno permesso ai piccoli partecipanti di sentirsi protagonisti, riducendo l’ansia spesso associata agli screening sanitari. Ogni bambino, al termine del percorso, ha ricevuto un diploma di coraggio come riconoscimento per la partecipazione, insieme a gadget come matite e palloncini, per sottolineare l’importanza della giornata e motivarli con il gioco verso un tema così importante come la salute.

«Abbiamo voluto proporre un’iniziativa che fosse al tempo stesso utile e accogliente, per far sentire i bambini a proprio agio», le parole di Veronica Marroccu, Presidente della Commissione d'albo dei Logopedisti. «Ogni intervento logopedico precoce ha un impatto significativo sull’apprendimento e sul benessere del bambino, e siamo orgogliosi di aver potuto offrire un servizio così prezioso alle famiglie del nostro territorio».

«La prevenzione visiva – ha aggiunto Elena Corda, Presidente della Commissione d'albo degli Ortottisti – è fondamentale per garantire ai bambini uno sviluppo armonioso. Il nostro obiettivo era rendere questo momento un’occasione positiva, in cui i piccoli si sentissero partecipi e a loro agio. I sorrisi dei bambini e la gratitudine dei genitori sono stati la conferma del valore di ciò che abbiamo fatto».

«Eventi come questo – la conclusione di Antonio Attanasio, Presidente dell'Ordine TSRM e PSTRP di Cagliari e Oristano – rappresentano il cuore del nostro ruolo istituzionale: promuovere la salute, sostenere la prevenzione e rafforzare il legame con la comunità. La professionalità, la passione e l’attenzione dimostrata dalle nostre Commissioni d'albo contribuiscono a costruire un’immagine dell’Ordine che non solo si fa riconoscere, ma si fa apprezzare. Sono orgoglioso di poter lavorare con professionisti così motivati e di vedere iniziative che pongono al centro i bisogni della popolazione, e in questo caso, dei più piccoli».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata