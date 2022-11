Grande gesto del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari. Le Fiamme Gialle gialle hanno raccolto l'appello per la donazione di sangue e sono andate a donare nel piazzale della Caserma di via Gavino Pinna.

"Un problema cronico così fortemente presente a Sassari e in tutta la Sardegna che talvolta rischia di compromettere le esigenze dei pazienti e le attività chirurgiche dell’ospedale - sottolineano dall'Aou di Sassari -. Un gesto importante di collaborazione tra istituzioni in cui il messaggio è stato forte e chiaro: andare a donare è un gesto semplice e non fa male, è gratuito e fa bene agli altri".

"Iniziative come queste sottolineano l’importanza della donazione e del valore del dono e incoraggiano nell’organizzazione di eventi futuri per aiutare persone che ne hanno necessità, come ad esempio i talassemici", concludono dall'Aou di Sassari.

© Riproduzione riservata