Sanità sarda ai primi posti in Italia per le buone pratiche nelle gare d'appalto. L'Isola riceverà un premio il 28 giugno a Roma nel corso della cerimonia che si terrà al Ministero della Salute in occasione della XVII giornata nazionale sull'incontinenza.

Il riconoscimento è assegnato nell'ambito della seconda edizione del premio sulle buone pratiche promosso dalle associazioni dei Pazienti (Fincopp, Wfipp, Favo, Aistom, Faip, Asbi, Aimar, FIsh, Associazione Palinuro, Simitu e Ailar).

Nello specifico, la Sardegna, a pari merito con l'Emilia Romagna, si aggiudica il primo posto nella categoria "stomie".

"Un riconoscimento che ci riempie d'orgoglio perché da un lato è la certificazione di buone pratiche mai venute meno, neanche durante il difficile periodo della pandemia, e dall'altro restituisce il segno di un lavoro svolto partendo dal basso, dal confronto con i pazienti e le loro necessità. Un principio, questo, che deve rimanere la bussola del nostro sistema sanitario, un sistema che deve dare risposte, ma che prima di tutto deve saper ascoltare i cittadini", le parole del presidente della Regione Christian Solinas.

Soddisfatto anche l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu: "Un ottimo risultato che premia un lavoro orientato al paziente. Riteniamo che il confronto con le associazioni sia indispensabile. Questa buona pratica è testimoniata anche dai numerosi tavoli di lavoro su cui ogni giorno l'assessorato è impegnato con le tante associazioni del nostro territorio per una sanità in cui il cittadino deve essere il punto di partenza, ma anche di arrivo".

