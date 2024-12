L'obiettivo è quello di far trovare un interlocutore in grado di ascoltare, ricevere e sostenere coloro che non stanno attraversando un bel periodo. Il Comune di San Vero Milis ha attivato uno sportello d'ascolto e psicologico, libero e aperto a tutti.

Uno spazio che eroga un supporto utile per affrontare situazioni di disagio sociale o di fragilità.

Gli interessati verranno ricevuti in via San Michele 13 (entrata aula Consiliare) da lunedì 23 dicembre. Il servizio sarà attivo il lunedì dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 12. Come fa sapere il Comune di San Vero Milis, la psicologa Cinzia Flore, per fissare un appuntamento, potrà essere contattata al numero 3501851245 e alla mail cinziaflorepsicologa@gmail .com .

