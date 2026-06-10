Una lunga camminata di 4 chilometri con oltre 300 partecipanti con la maglia color Tiffany per sottolineare l’importanza della promozione della salute e della prevenzione dei tumori con una diagnosi precoce. Così ha avuto una grande successo la passeggiata ‘Insieme si vince’ organizzata dall’associazione “Insieme si può”. Il lungo corteo è partito da piazza Marconi e l’iniziativa ha creato una bella occasione di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore ovarico con una lunga camminata nelle strade del paese. Poi il rientro per un momento conviviale curato da Rewind Carnival Group e il concerto degli artisti sardi molto partecipato e presentato da Federica Olla.

La presidente dell’associazione Giusy Atzori dimostra grande coraggio e capacità di condivisione, da anni combatte contro il tumore ovarico e da tempo è impegnata in una forte campagna di sensibilizzazione e di prevenzione: ‘Voglio dare voce – racconta - a tutte le donne che oggi combattono e a coloro che hanno combattuto contro un nemico silente.. È la terza volta che si realizza una camminata sul tumore ovarico e tutti le partecipanti hanno indossato il colore Tiffany. Una parte dei fondi raccolti saranno destinati alla fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sul tumore e una parte all’associazione ‘Insieme si può’ per sostenere nuovi eventi di sensibilizzazione. Questo tumore è molto difficile da diagnostica in fase precoce e per questo motivo è importante sottoporci a regolari programmi per salvaguardare la nostra salute. I sintomi di questa neoplasia non sono facilmente riconoscibili e sono simili ad altre patologie’.

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