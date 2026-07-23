Prevenzione e solidarietà. Laconi si prepara ad accogliere un appuntamento importante. Sabato 25 luglio, alle 18, presso Palazzo Aymerich si terrà una serata promossa dalla Lilt Provinciale di Nuoro e dalla delegazione Lilt di Laconi, con il patrocinio del Comune, finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione oncologica e sul ruolo fondamentale svolto dal volontariato a favore delle comunità locali. L'iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, volontari e cittadini. Durante l'incontro porteranno i propri saluti il s indaco di Laconi, Salvatore Argiolas, la presidente della Lilt Provinciale di Nuoro, Pietrina Deiana, e il delegato della delegazione Liltdi Laconi, Marco Ghiani.

Momento centrale della serata sarà la consegna ufficiale di un nuovo ecografo, destinato alla comunità di Laconi per rafforzare i servizi di diagnostica e prevenzione sanitaria sul territorio. "L'acquisizione del dispositivo rappresenta un importante investimento a favore della tutela della salute dei cittadini e contribuirà a migliorare l'accesso agli strumenti diagnostici, promuovendo una cultura della prevenzione sempre più diffusa e capillare - fanno sapere dall'associazione Nel corso dell'evento verrà inoltre conferito un attestato di benemerenza alla signora Rosaria Dessanai, quale riconoscimento per la straordinaria attività di volontariato svolta per oltre vent'anni a beneficio della comunità laconese. Un tributo che intende valorizzare l'impegno costante, la generosità e il senso civico che hanno caratterizzato la sua azione al servizio degli altri". L'iniziativa si propone come un momento di incontro e riflessione condivisa sul valore della salute come bene comune e sull'importanza del contributo del volontariato nel rafforzamento della coesione sociale e del benessere delle comunità locali. "La salute è un bene prezioso, il volontariato il cuore che la sostiene è il messaggio che accompagnerà l'evento, aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero - fanno sapere dall'associazione - La partecipazione della comunità rappresenterà un'occasione concreta per sostenere la cultura della prevenzione e riconoscere il valore delle persone e delle associazioni che operano quotidianamente per il bene comune".

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