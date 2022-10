Dopo qualche giorno di sospensione, da domani riaprono le prenotazioni per le prestazioni nei laboratori di analisi degli ospedali di Olbia e di La Maddalena.

La riapertura del servizio al Giovanni Paolo II e al Paolo Merlo garantisce l'accesso, tramite CUP, a tutti gli utenti e non solo per le prestazioni a carattere di urgenza. L'operatività dei laboratori è stata possibile grazie alle specifiche richieste avanzate dalla direzione della Asl Gallura, recepite dalla Direzione del servizio di laboratorio unico logico di analisi e al lavoro sinergico tra tutti i presidi ospedalieri e territoriali che assicura prelievi, trasporto ed esecuzione degli esami.

Il rischio di chiusura dei due laboratori è stato oggetto, ieri, di un'interrogazione del consigliere regionale Pd, Giuseppe Meloni, che chiedeva alla Regione quali azioni intendesse mettere in campo per risolvere il problema nell'immediato e per evitare il ripetersi della medesima situazione.

Nell'interrogazione, Meloni portava all’attenzione dell'assessorato alla Sanità e della Giunta la possibile chiusura, dal 15 ottobre prossimo, del laboratorio di analisi dell'ospedale di Olbia, a causa di una riduzione drastica del personale e, successivamente, dello stesso servizio nella struttura ospedaliera di La Maddalena, evidenziando i disagi a cui sarebbero potuti andare incontro i cittadini sia per la loro condizione di insularità sia perché il budget a disposizione dei laboratori privati convenzionati con il sistema sanitario pubblico è già esaurito, costringendo i centri a chiedere agli utenti il corrispettivo intero per le prestazioni.

