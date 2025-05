La Centrale Operativa 118 Nord Sardegna ha conseguito il premio Platino nell'ambito del programma degli Ems-Angels Awards partecipando al monitoraggio di fase pre-ospedaliera del percorso stroke "MonitorICTUS".

In questa prima fase del monitoraggio la Centrale 118 di Sassari ha dato evidenza, consecutivamente, dei dati di tutti i pazienti con sospetto ictus soccorsi dall'1 al 31 marzo scorso nel nord Sardegna. Come primo contatto, il servizio medico di emergenza svolge un ruolo cruciale per gli esiti dei pazienti colpiti da ictus.

La Centrale Operativa di Sassari, che opera su tutto l'ambito territoriale delle province di Sassari, Nuoro e Ogliastra, gestisce in media 60 casi di sospetto ictus al mese.

«È fondamentale in tutto il percorso dell'ictus conoscere e comunicare alla Stroke Unit dell'ospedale di riferimento, il tempo di esordio della sintomatologia, le condizioni cliniche preesistenti e la terapia in atto in modo tale da ottimizzare i tempi e predisporre il trattamento più adeguato per ciascun paziente», spiega la responsabile del 118 di Sassari, Maria Franca Puggioni.

Le informazioni vengono raccolte dall'infermiere di Centrale operativa durante la chiamata al 118 attraverso domande mirate che seguono un protocollo ben prestabilito in grado di quantificare il deficit neurologico, raccogliere l'anamnesi clinica e stabilire l'ora d'insorgenza dei sintomi. La Centrale 118, dopo aver attribuito un codice di gravità rosso, invia il mezzo più appropriato alla gestione dell'evento.

Il personale sanitario arrivato sul posto viene messo in teleconferenza con la Stroke unit di riferimento (Santissima Annunziata a Sassari, Mater Olbia e San Francesco a Nuoro), che riceve in tempo reale tutte le informazioni sul caso clinico ed è pronta ad accogliere il paziente in Pronto soccorso, anch'esso già allertato dalla Centrale operativa.

