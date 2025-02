Come migliorare il nostro rapporto con il cibo? La parola a Pietro Senette, nutrizionista e ricercatore: «L’alimentazione consapevole è una pratica che si sta diffondendo sempre di più, grazie alla crescente attenzione verso la salute fisica e mentale. Questo approccio si fonda sull’idea che mangiare non dovrebbe essere solo un atto meccanico e automatico, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, la mente e il corpo. Adottare un’alimentazione consapevole significa prestare attenzione a ciò che mangiamo, come lo mangiamo e come ci fa sentire, in modo da migliorare il nostro rapporto con il cibo e favorire il benessere generale. Questa pratica si ispira a quella “mindfulness”, una forma di meditazione che incoraggia a vivere il momento presente senza giudizio».

«Applicata al cibo - conclude Senette -, si tratta di concentrarsi sul gusto, sull’odore, sulla consistenza e sull'aspetto del cibo, senza distrazioni come il telefono o la televisione, e ascoltando i segnali che il nostro corpo ci invia riguardo la fame, la sazietà e le preferenze alimentari».

