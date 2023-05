Quanta acqua bere al giorno?

Per stimare quanta acqua ognuno dovrebbe bere in una giornata bisogna innanzitutto, con un ragionamento globale, tener conto di quanta acqua assumiamo attraverso le diverse bevande e di quella che invece proviene dal cibo che mangiamo.

Idratarsi in maniera adeguata è sicuramente un primo passo per stare in salute, ma calcolare la quantità di acqua da bere ogni giorno, dipende da una serie di fattori, tra cui i principali sono l’età, il sesso (gli uomini in genere hanno un maggior ricambio idrico), il peso, l’attività fisica e le caratteristiche dell’ambiente in cui viviamo (principalmente umidità e temperatura).

Possiamo però, in base a quanto ci riportano gli studi scientifici, fare una stima considerando di base circa 30 ml x kg di peso corporeo di acqua al giorno, bilanciando il dato in eccesso con c.a. 2 bicchieri in più al giorno per chi segue un’attività fisica moderata e ben 4-5 bicchieri in più per chi svolge un’attività fisica intensa. Ad ogni modo, capita troppo spesso di parlare dell’essenzialità di proteine e altri macronutrienti: colgo quindi l’occasione per ricordare che il primo nutriente essenziale per il nostro corpo è proprio l’acqua!

Dottor Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

