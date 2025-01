In un angolo della città, dove la bellezza naturale dell’Orto Giardino Mariposa de Cardu incontra le sfide più urgenti della sanità, sabato 11 gennaio si svolgerà un incontro che non lascia indifferenti. “Diritto alla salute: Prevenzione e salvaguardia della cura dei tumori” non è solo un titolo, ma un richiamo all’azione. La sanità in Sardegna sta vivendo un momento di crisi che rischia di negare il diritto fondamentale alla salute, e per i pazienti oncologici la situazione è ancora più critica.

L’incontro, organizzato dal Comitato Sa Luxi, dall’associazione Socialismo, Diritti e Riforme e dalla compagnia Il Crogiuolo, offrirà una piattaforma di discussione dove si parlerà della necessità di riforme urgenti e di soluzioni concrete. Esperti e testimoni si confronteranno sul ruolo cruciale della prevenzione primaria e secondaria, sull’importanza di uno stile di vita sano e sull’accesso tempestivo agli screening diagnostici.

Oltre agli interventi di specialisti del settore come Luisa Aru, oncologa e medica antroposofosa, e Gabriella Manca, responsabile delle terapie oncologiche alternative, l’incontro offrirà anche un momento di riflessione emotiva con testimonianze dal vivo e un recital a cura di Rita Atzeri e Gisella Vacca, arricchito dagli interventi musicali del Duo Trabacal.

L’evento sarà anche l’occasione per promuovere una petizione fondamentale: l’istituzione del registro regionale dei tumori, uno strumento indispensabile per il monitoraggio e la cura dei pazienti oncologici. “Dobbiamo richiedere diritti, non favori” è il motto che accompagnerà questa mobilitazione.

