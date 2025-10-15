Psichiatria, a Dolianova un incontro sul disturbo bipolareL’appuntamento è per il 21 ottobre
Sono circa, 1,2 milioni gli italiani colpiti da questa malattia, circa 1,5 per cento della popolazione, con una leggera prevalenza nelle donne. È quanto risulta dall’ultima indagine della Società italiana di psichiatria in occasione della Giornata mondiale del disturbo bipolare celebrata lo scorso 30 marzo. Una malattia mentale in cui i momenti di depressione si alternano a episodi maniacali che incidono profondamente sulla vita del paziente.
Di questo si parlerà martedì prossimo, 21 ottobre, a Dolianova in un seminario organizzato dall’associazione di promozione sociale “Il LatoB” in collaborazione con la Asl 8 e l’amministrazione Comunale a cui sarà presente la direttrice del Centro di salute mentale di Quartu Alessandra Piras. All’incontro interverranno con le loro testimonianze alcuni pazienti con i loro familiari. L’appuntamento è per le 16 nell’aula consiliare di Piazza Amendola.