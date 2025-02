“Prenditi cura di te: tutte insieme contro il cancro” è il titolo dell’iniziativa di prevenzione dei tumori al seno in programma a Milis, nell’ambulatorio di via Sant’Agostino, sabato 22 febbraio. L'iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione di volontariato “Le Belle Donne”, impegnata da anni nella sensibilizzazione sul tumore al seno. L’appuntamento è fissato per le 9.

