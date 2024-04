Il nutrizionista spiega in che modo si possa dimagrire rapidamente

Come nutrizionista, spesso mi trovo ad affrontare il dibattito sulla possibilità di perdere peso rapidamente in modo sicuro ed efficace. Contrariamente a quanto possa sembrare, credo fermamente che perdere una quantità significativa di peso in poco tempo sia fattibile, purché si adotti un approccio strettamente personalizzato, un po’ come un abito sartoriale, la dieta va cucita addosso a quel preciso paziente. Altrettanto importante è chiarire che una componente fondamentale del percorso è la motivazione forte da accompagnare sempre ad una chiara comprensione degli obiettivi da raggiungere. La motivazione intrinseca e una mentalità positiva, consentono infatti di superare le sfide e mantenere la determinazione necessaria per raggiungere i risultati desiderati. Grazie alla mia esperienza posso inoltre affermare che i risultati tangibili in breve tempo anche in termini di miglioramento della salute come la riduzione della pressione sanguigna, dei livelli di colesterolo e dei valori glicemici sono un ulteriore e considerevole volano anche per la propria autostima migliorando così il benessere generale.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

