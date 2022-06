Via il 7 luglio, nell’ambulatorio vaccinale di Sanluri, alla campagna di vaccinazione contro il Papilloma virus. Lo ha annunciato il direttore generale della Asl, Giorgio Carboni.

La vaccinazione, secondo il Piano Nazionale della Prevenzione, è offerta gratuitamente a tutte le ragazze e ai ragazzi a partire dagli undici anni compiuti, ovvero nati nel 2010; tutti i maschi nati dal 2006; tutte le donne nate dal 1996 sino al 26esimo anno di età.

Il vaccino contro l'HPV è un vaccino 9-valente che previene l’infezione di 9 diversi sierotipi di Papilloma virus e viene somministrato per via intramuscolare (sul braccio). Le dosi da somministrare sono in funzione dell'età: tra i nove e i quattordici anni inclusi si somministrano 2 dosi al tempo 0 e 6 mesi, dai quindici anni si somministrano 3 dosi al tempo 0, 2, 6 mesi.

Tutte le categorie vaccinabili, spiegano dalla Asl, riceveranno una chiamata dagli operatori dell’Igiene Pubblica della ASL Medio Campidano su invito diretto (chiamata attiva) o su richiesta dei genitori previo appuntamento al numero 339.8753625 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

