Una donna sarda di 35 anni affetta da una gravissima patologia salvata grazie a una delicata operazione effettuata al Policlinico San Matteo di Pavia.

La 35enne, ex pallavolista in Serie C, era stata trasferita d’urgenza dall’Isola all’ospedale lombardo, a causa di una forma “critica” di ipertensione polmonare cronica tromboembolica, con scompenso cardiaco terminale.

Dopo il ricovero è stata sottoposta, spiega il San Matteo, a una endoarteriectomia polmonare, ovvero un’operazione di chirurgia cardiopolmonare che consiste nel liberare tutte le arterie polmonari dal materiale cronico tromboembolico che le ostruisce. E oggi, dopo che l’intervento è perfettamente riuscito, la paziente è potuta tornare a casa.

"Ripulendo e riattivando il circolo arterioso polmonare - spiega una nota del San Matteo - se ne abbassano le resistenze e, di conseguenza, si aiuta la porzione destra del cuore a ritrovare la sua normale funzionalità, scongiurando il rischio di cedere alle continue sollecitazioni dovute all'ostruzione cronica tromboembolica del circolo polmonare. Le condizioni della paziente erano così critiche che presentava anche un elevato rischio di arresto cardio-respiratorio. Per questo, prima di sedarla e intubarla, in anestesia locale, è stata collegata ad un supporto cardio-circolatorio".

L'intervento è stato realizzato dall'équipe diretta dal professor Andrea Maria D'Armini, cardiochirurgo e responsabile della struttura semplice dipartimentale di Cardiochirurgia-Chirurgia Cardiopolmonare e dell'Ipertensione Polmonare.

"L'immediato decorso post-operatorio è stato molto meglio di quanto ci saremmo potuti aspettare", ha commentato il professor D'Armini.

