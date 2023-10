Tre mattinate dedicate alla prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa è dell’associazione Komunque Donne odv che, con il patrocinio del Comune di Oristano, aderisce al mese “in rosa” promuovendo visite senologiche ed ecografie al seno gratuite.

Grazie alla collaborazione volontaria del chirurgo senologo Luciano Curella, direttore SSD Senologia Dipartimento Cure Chirurgiche della ASL di Oristano, e della dottoressa Daniela Piras, medico radiologo specializzata in radiologia e diagnostica per immagini, presso la sede comunale di Palazzo degli Scolopi, in piazza Eleonora, sarà possibile sottoporsi allo screening.

Il primo appuntamento è in programma domani, venerdì 20 ottobre, dalle 9 alle 13, poi sempre con gli stessi orari mercoledì 25 e venerdì 27 ottobre.

Per aderire all’iniziativa è necessario prenotare contattando il numero 379/168473. Per l’associazione Komunque Donne un’occasione da non perdere: “La prevenzione ti salva la vita. Non è una frase di circostanza ma un vero imperativo per tutte le donne”.

