Prenderanno il via oggi, giovedì 15 ottobre, le prenotazioni per la vaccinazione antinfluenzale, che avrà inizio lunedì 9 novembre in tutto il territorio della Asl 5 di Oristano.

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato e gratuito per le categorie a rischio: persone con più di 60 anni, soggetti immunocompromessi, familiari e caregiver di soggetti fragili, bambini tra i sei mesi e i sei anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, persone addette ai servizi pubblici, donatori di sangue.

Chi intende sottoporsi al vaccino antinfluenzale può prenotarlo a partire da oggi, giovedì 15 ottobre, presso i centri vaccinali della provincia, il cui elenco con giorni e orari d’apertura è pubblicato sul sito della Asl. Sarà possibile vaccinarsi anche nelle Case delle Comunità, dove saranno organizzate giornate ad hoc dedicate alla somministrazione del vaccino antinfluenzale. Anche queste informazioni sono presenti nel sito.

Per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione, la Asl lancerà la campagna di comunicazione “Vacciniamoci per noi e per chi ci ama”. Sulle pagine e canali social aziendali saranno pubblicati tre spot a tema delle brevi videointerviste in cui la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras con tutte le informazioni utili sulla campagna vaccinale.

«Rinnoviamo l’invito a tutti i cittadini, in particolare se anziani o fragili, ad aderire alla vaccinazione – afferma la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina – Quest’anno, proprio per le persone a maggiore rischio, abbiamo organizzato un percorso semplificato, che dovrebbe consentire di prendere un appuntamento attraverso un semplice click e di vaccinarsi evitando lunghe attese».

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