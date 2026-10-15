«Fare prevenzione è sinonimo di attenzione verso se stessi. Un piccolo gesto di pochi minuti oggi, può restituire tranquillità e tempo domani». Lo ricorda la Asl Gallura che organizza un’attività di screening inviando lettere d’invito per il ritiro del kit diagnostico, questa volta ai residenti di età compresa fra i 50 e i 69 anni nei Comuni di Santa Teresa Gallura, Palau e Aglientu.

Il Servizio Coordinamento Screening ricorda che il test è gratuito e semplice. Aderire è importante: la patologia rappresenta la seconda causa di morte per tumore in Italia e colpisce sia gli uomini che le donne. «La positività al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci non indica necessariamente la presenza di un tumore - scrive la Asl - ma permette di procedere con ulteriori accertamenti. In caso di esito positivo è previsto un percorso dedicato per la colonscopia, senza liste d’attesa e senza bisogno di prenotazione o impegnativa del medico».

L’esame sarà eseguito presso il centro specializzato del presidio ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania. Chi non ha ricevuto la lettera può contattare il servizio di Coordinamento Screening chiamando il numero verde gratuito 800283333 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, oppure scrivendo all’indirizzo mail screening.prevenzione@aslgallura.it.

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