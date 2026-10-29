La prevenzione oncologica non si ferma: la Asl di Oristano rilancia a novembre con tre nuovi appuntamenti dedicati alla salute femminile, per offrire altre occasioni di diagnosi precoce attraverso il pap test e la vaccinazione gratuita contro l’Hpv, il papilloma virus. Le giornate si terranno a Ghilarza, Laconi e Bosa, con accesso libero e senza prenotazione.

Il Mese rosa ha registrato una partecipazione particolarmente elevata: le prenotazioni per le mammografie gratuite si sono esaurite in appena un paio d’ore. «Le iniziative proposte dalla nostra Asl hanno suscitato grande interesse e un’ampia adesione da parte delle donne», sottolinea Grazia Cattina, annunciando nuove date «per rafforzare le opportunità di prevenzione e consentire a un numero sempre maggiore di donne di prendersi cura della propria salute».

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 4 novembre a Ghilarza, nel poliambulatorio di via Santa Lucia 54, dalle 15 alle 18. Si prosegue sabato 7 novembre a Laconi, nella Casa della Comunità di via Mazzini, dalle 8.45 alle 13, e lunedì 23 novembre a Bosa, nella Casa della Comunità di via Pischedda, dalle 15 alle 18.

Il pap test è rivolto alle donne tra i 25 e i 64 anni, mentre la vaccinazione contro l’Hpv è gratuita per la fascia tra gli 11 e i 30 anni. Per accedere è sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria.

Le iniziative si affiancano agli screening oncologici già attivi per i tumori della cervice uterina, della mammella e del colon-retto. Chi rientra nelle fasce d’età previste e non ha ricevuto l’invito o non ha ancora aderito può contattare il Centro screening oncologici al numero verde 800 186 000.

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