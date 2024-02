L’appello da parte della Asl di Oristano non cambia: «Andate a donare. Donare il sangue è donare la vita».

Lo ha ripetuto, ancora una volta, il dottor Mauro Murgia, responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, rinnovando l’appello per le donazioni di sangue anche per il prossimo mese di marzo.

Intanto proseguono le giornate di donazione del sangue organizzate in collaborazione con l’Avis provinciale e le sedi locali della stessa associazione.

Ad Oristano tutti coloro che vorranno donare si possono presentare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, al centro trasfusionale dell’ospedale San Martino. Non occorre prenotarsi. Ma si potrà donare anche in diversi paesi della provincia. Anche a marzo i volontari delle sezioni locali dell’Avis saranno in campo per proporre diciotto giornate per la raccolta di sacche di sangue nelle loro sedi.

Venerdì 1 marzo nella sede del Centro Addestramento della Polizia di Stato di Abbasanta, sabato 2 a Santa Giusta, domenica 3 a Gonnostramatza e Uras, venerdì 8 ad Ales, sabato 9 a Cuglieri e domenica 10 marzo a Simaxis e Seneghe. Ancora mercoledì 13 marzo a Bosa, sabato 16 a Samugheo, domenica 17 ad Arborea e Riola, venerdì 22 a Ghilarza, sabato 23 a Marrubiu e domenica 24 marzo a Mogoro ed Ardauli. Infine venerdì 29 a Paulilatino e sabato 30 marzo a Laconi.

© Riproduzione riservata