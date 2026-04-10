L'obiettivo è fare incontrare e dialogare medici e pazienti sul tema dei linfomi, tumori del sistema linfatico dovuti alla proliferazione incontrollata dei linfociti, cellule del sistema immunitario deputate alla difesa dell’organismo contro virus e batteri.

"Parliamo di linfomi” è il titolo del convegno organizzato per domani sabato 11 aprile all’hotel Mariano IV di Oristano, dalle 9.30, da Ail (Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) e Fil (Fondazione Italiana linfomi), insieme alla Struttura di Oncologia-Ematologia dell’ospedale San Martino di Oristano, con la partecipazione di tutte le Unità Operative di Ematologia della Sardegna.

Il convegno sarà aperto dai saluti del presidente Paolo Casula, da quelli del coordinatore scientifico Luigi Curreli e della direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina. La parola poi sarà data ai pazienti con l’intervento di Federica Badino, del Gruppo pazienti linfomi Ail-Fil. I medici saranno a disposizione dei pazienti, familiari e caregiver per chiarire dubbi e dare una risposta ai quesiti più ricorrenti.

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