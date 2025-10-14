Open weekend sulla menopausa: appuntamento a SassariLe strutture complesse di Ginecologia e ostetricia e la Breast Unit in campo per l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Onda
In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’Aou di Sassari ha aderito all’(H)Open Weekend sulla Menopausa, iniziativa organizzata dalla Fondazione Onda ETS e che coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa.
Obiettivo dell’evento è informare e sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura utili sia ad alleviare i disturbi a breve termine sia a prevenire o ridurre le complicanze nel medio-lungo periodo, come malattie cardiovascolari, osteoporosi e demenze.
Attraverso iniziative come l’(H)Open Weekend, l’Aou di Sassari promuove una cultura della salute femminile consapevole, invitando le donne a considerare la menopausa come un momento di trasformazione e non di perdita.
All’iniziativa aderiscono il 17 ottobre la Struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal professor Giampiero Capobianco e la Breast Unit, diretta dal professor Alessandro Fancellu. Dalle 9 alle 15 nell’ambulatorio 9 di Ginecologia al piano terra del palazzo Materno infantile in viale San Pietro 12,
saranno garantite visite ginecologiche gratuite e valutazione cliniche per pazienti in menopausa e verranno eseguite eventuali ecografie pelvica e pap test.
Per le prenotazioni occorre chiamare il numero 0792644261 oppure invviare una mail a: clinica.ostetrica.e.ginecologica@aouss.it
Sempre il 17 ottobre, dalle 9 alle 13, negli ambulatori della Breast Unit alle Cliniche di viale San Pietro al piano terra di fronte alla Scala E saranno eseguite visite senologiche gratuite. Per le prenotazioni occorre chiamare il numero verde: 800559988 oppure inviare una mail a: breast.unit@aouss.it.
(Unioneonline)