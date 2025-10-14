In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’Aou di Sassari ha aderito all’(H)Open Weekend sulla Menopausa, iniziativa organizzata dalla Fondazione Onda ETS e che coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa.

Obiettivo dell’evento è informare e sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura utili sia ad alleviare i disturbi a breve termine sia a prevenire o ridurre le complicanze nel medio-lungo periodo, come malattie cardiovascolari, osteoporosi e demenze.

Attraverso iniziative come l’(H)Open Weekend, l’Aou di Sassari promuove una cultura della salute femminile consapevole, invitando le donne a considerare la menopausa come un momento di trasformazione e non di perdita.

All’iniziativa aderiscono il 17 ottobre la Struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal professor Giampiero Capobianco e la Breast Unit, diretta dal professor Alessandro Fancellu. Dalle 9 alle 15 nell’ambulatorio 9 di Ginecologia al piano terra del palazzo Materno infantile in viale San Pietro 12,

saranno garantite visite ginecologiche gratuite e valutazione cliniche per pazienti in menopausa e verranno eseguite eventuali ecografie pelvica e pap test.

Per le prenotazioni occorre chiamare il numero 0792644261 oppure invviare una mail a: clinica.ostetrica.e.ginecologica@aouss.it

Sempre il 17 ottobre, dalle 9 alle 13, negli ambulatori della Breast Unit alle Cliniche di viale San Pietro al piano terra di fronte alla Scala E saranno eseguite visite senologiche gratuite. Per le prenotazioni occorre chiamare il numero verde: 800559988 oppure inviare una mail a: breast.unit@aouss.it.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata