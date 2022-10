Con un bilancio positivo, il progetto Mater & Komen - 8 mesi in rosa chiude l'edizione 2022 con due appuntamenti in piazza, il 20 e il 22 ottobre prossimi.

Partito nel marzo scorso con lo scopo di tutelare la salute delle donne e incrementare le attività di prevenzione gratuite e quelle di sensibilizzazione sui tumori femminili, Mater & Komen - 8 mesi in rosa fa tappa a Olbia, in piazza Elena di Gallura, il 20 ottobre dalle 10:30 alle 16:30, con la Carovana della Prevenzione per offrire, con il supporto del personale del Mater Olbia Hospital, visite ed esami diagnostici in ambito senologico e ginecologico per le principali patologie oncologiche di genere.

Il 22 ottobre, appuntamento con la Passeggiata in rosa, con partenza dal Ponte di Ferro, percorrendo il lungomare Cossiga, e destinazione Municipio, a cui partecipano l'amministrazione comunale, l'Avis Olbia, la Banda musicale Felicino Mibelli, il Gruppo Folk di Olbia e le associazioni sportive cittadine.

Importanti i risultati raggiunti in questa edizione del progetto che conta novecento prestazioni gratuite erogate a donne in condizioni di fragilità sociale, sette open day, otto tappe della Carovana della Prevenzione e venti eventi di sensibilizzazione per una raccolta fondi di 40mila euro devoluti in favore dei progetti per la lotta ai tumori sviluppati in Sardegna con il Mater Olbia Hospital. "Siamo particolarmente orgogliosi che l'edizione 2022 abbia raggiunto risultati così importanti anche grazie alla rinnovata risposta del territorio e all'attività delle trentadue volontarie sarde di Komen Italia", ha commentato la promotrice del progetto e direttrice delle unità di Ginecologia e senologia del Mater Olbia, Giorgia Garganese. "Alla professoressa Giorgia Garganese e a tutti i suoi collaboratori vanno i miei più sentiti ringraziamenti per avere portato avanti, anche quest'anno, un progetto dal così grande valore umano e sociale in un momento storico in cui la sanità della Gallura si trova a fronteggiare gravi criticità e ritardi diagnostici", ha detto l'amministratore delegato dell'ospedale, Marcello Giannico.

