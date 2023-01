Si parla delle artriti nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 24 gennaio alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il professor Alberto Cauli direttore della Reumatologia del Policlinico Duilio Casula.

L’artrite è un'infiammazione cronica delle articolazioni, in cui è coinvolto un meccanismo autoimmunitario mediato da autoanticorpi. Le forme più gravi di artrite possono deformare le articolazioni, compromettendo la capacità di svolgere anche i più semplici compiti quotidiani. È una patologia più diffusa nei pazienti di sesso femminile e può colpire a qualsiasi età, anche pediatrica, interessando l'1-2% della popolazione. Con l’aiuto del professor Cauli si cercherà di capire quali sono le cause, i sintomi e le cure per combattere una patologia molto invalidante.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

