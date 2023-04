Famiglie, anziani, giovani coppie e bambini si sono dati appuntamento a Ozieri per partecipare all’evento “Metti una sera a cena...” organizzato dal Servizio delle Dipendenze della Asl di Sassari, con la collaborazione del Servizio Promozione In-Dipendenze del Centro per la Famiglia Lares, e il Plus del Distretto socio sanitario di Ozieri.

Sono state oltre un centinaio le persone che hanno risposto all’iniziativa, svoltasi in una pizzeria della cittadina del Logudoro, che vede il Serd di Ozieri in prima linea e che, nel mese della prevenzione alcologica, punta a moltiplicare le opportunità di incontro e di conoscenza sul lavoro svolto dalla Asl di Sassari sul territorio, come nodo delle reti di salute presenti nelle nostre comunità.

Aprile è il mese della prevenzione alcologica, un momento importante per porre l’attenzione sul fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche e delle problematiche alcol-correlate nella popolazione, fenomeno tuttora sottovalutato nella sua rilevanza in termini di patologie e costi sociali.

«Serata Analcoliche e di socializzazione alternativa come queste – spiegano gli operatori del Serd di Ozieri – servono a sensibilizzare la popolazione sull’adozione di corretti modelli di salute e nell’assumere la consapevolezza nel riconoscere i fattori che influenzano gli atteggiamenti ed i comportamenti che minano il proprio benessere e quello degli altri».

