La demenza e il disturbo cognitivo lieve affliggono circa due milioni di persone in Italia e sono 4 milioni i familiari coinvolti. Per offrire informazione e favorire la sensibilizzazione sulle diagnosi precise, sabato 13 aprile il Comitato provinciale di Sassari dell'AiCS, in via Cedrino 3, promuove a partire dalle 9 un “open day” dedicato alla memoria.

Grazie al supporto medico e scientifico della sezione cittadina dell’Associazione Italiana Donne Medico gli specialisti illustreranno a chi vorrà partecipare tutti gli strumenti necessari alla prevenzione e diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative che possono portare a disturbi cognitivi e demenza.

A partire dalle 9 e per tutta la mattinata sarà inoltre possibile sottoporsi anche a rapidi test di screening: il MMSE, (Mini-Mental State Examinafion) che rappresenta lo strumento di screening e di valutazione basale più diffuso e anche più utile per il follow-up; la compilazione delle due scale universalmente utilizzate per la valutazione dello stato cognitivo, le IADL (Instrumental Activity of Daily Living) e le ADL (Activity of Daily Living), utili a indicare i livelli di attività di cui l’anziano è capace. L’équipe di specialiste, guidate dalla neurologa Maria Rita Piras, presidente dell’ADM Sassari, sarà composta dalle dottoresse Francesca Tedde, Luisanna Medas, Stefania Magliona, Irene Canu e Maria Antonietta Dessì.

