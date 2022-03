Un’importante novità che permetterà, a chi è stato ricoverato nell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, di scaricare, consultare e stampare la cartella dal fascicolo sanitario elettronico (FSE) senza richiederla agli sportelli e senza dover pagare nulla.

"Da oggi – spiega Giorgio Carboni, dg ASL Medio Campidano – chi è stato ricoverato nell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale non avrà più bisogno di richiedere la cartella clinica agli sportelli dell’ospedale e non dovrà pagare nulla per averla perché la troverà, senza alcuna richiesta o altra formalità, nel proprio fascicolo sanitario elettronico”.

Dal proprio fascicolo l’utente potrà, dunque, consultare la cartella e scaricarla, per utilizzarla in formato digitale o per stamparla.

La consultazione potrà essere attivata anche dagli operatori sanitari (medici e farmacisti) abilitati dall’interessato che deciderà sempre e comunque il livello di privacy che dovranno avere i documenti contenuti nel suo fascicolo.

La possibilità di consultare la cartella clinica nel proprio fascicolo sanitario elettronico è un servizio fortemente innovativo che l’ospedale Nostra Signora di Bonaria offre per primo nel panorama nazionale. È infatti la prima volta in Italia che si sperimenta il trasferimento diretto della cartella clinica dall’archivio dell’ospedale al fascicolo sanitario del cittadino.

La cartella clinica è l’insieme dei documenti che contengono tutte le informazioni relative ad un ricovero ospedaliero e i pazienti dimessi ne hanno bisogno per conoscere cosa è stato fatto durante la degenza, per valutare la necessità di ulteriori indagini diagnostiche e di cure, per esigenze medico-legali.

Per conoscere il contenuto della propria cartella clinica al momento occorre recarsi nell’ospedale dove si è stati ricoverati, richiederne copia, direttamente o tramite altra persona di fiducia fornita di delega e della documentazione di identità, pagare le spese di riproduzione e ritirarla, generalmente in forma cartacea.

La registrazione automatica della cartella clinica nel fascicolo sanitario elettronico è, dunque, una vera e propria nuova frontiera della gestione della documentazione clinica resa possibile dalla collaborazione della ASL del Medio Campidano con Sardegna IT, la società in-house della Regione per la gestione del Sistema Informativo Regionale e la società MARNO che gestisce l’archivio sanitario delle due ASL ed è conservatore accreditato dall’agenzia per l’Italia digitale (AGID) per la conservazione dei documenti sanitari delle cartelle cliniche.

