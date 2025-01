Il nutrizionista ci ricorda come mantenere uno stile di vita sano a lungo termine.

In un mondo che cambia rapidamente, anche le nostre abitudini alimentari si stanno evolvendo. La nutrizione non è più solo una questione di calorie, ma di scelte consapevoli che influenzano non solo la nostra salute, ma anche l’ambiente che ci circonda. Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un’esplosione di diete "moda", alcune delle quali oltre ad essere dannose, sono nella pratica insostenibili nel medio-lungo termine. L’obiettivo deve essere invece un’alimentazione equilibrata che fornisca tutti i nutrienti necessari per il nostro corpo. Il piatto ideale è quello che contiene una varietà di alimenti: carboidrati integrali, una proporzionata quantità di proteine, grassi sani, fibre e soprattutto una buona dose di frutta e verdura. Acquistare prodotti locali e stagionali, preferire quelli derivanti da agricoltura biologica e soprattutto diventare consapevoli di ciò che mangiamo riducendo gli sprechi alimentari, sono i passi che tutti possiamo fare per vivere in modo più sostenibile oltre che sano.

Dott. Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

