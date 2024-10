Quali alimenti favoriscono la sindrome del colon irritabile?

Risponde l’esperto: Pietro Senette, nutrizionista e ricercatore.

«Mal di pancia, sindrome del colon irritabile o colite spastica: sono alcuni dei tanti nomi usati per definire una patologia che interessa l’ultimo tratto dell’intestino, il colon. All’origine della colite, termine generico per indicare un’infiammazione del colon, ci possono essere cause di tipo organico, come ad esempio un’intolleranza alimentare trascurata, quella al lattosio o al glutine, ad esempio, ma di sicuro il comune denominatore delle persone che soffrono di questa patologia è un’alimentazione scorretta! Mangiare in modo leggero, masticare a lungo e bene ogni boccone e bere una quantità adeguata d’acqua lontano dai pasti, è sicuramente la strada maestra da seguire per chi vuole risolvere questa problematica. Evitare, poi, tutti i cibi precotti o conservati inclusi gli insaccati e lo scatolame, i fritti, i grassi saturi, gli zuccheri raffinati, così come gli edulcoranti artificiali, non può che giovare a tutti i tipi di intestino, ma in particolare a quelli infiammati. Lo stress e l’ansia, infatti, favoriscono tutte le alterazioni funzionali dell’apparato digerente, ma la causa scatenante principale resta sempre una dieta inadeguata».

