Oggi le Nazioni Unite celebrano il “No Tobacco day”, ricorrenza identificata con una risoluzione dell’Assemblea Mondiale della Sanità nel 1988. Obbiettivo della giornata sensibilizzare la popolazione sui pericoli per la salute derivanti dall’uso del tabacco, sulle pratiche di marketing delle aziende produttrici di tabacco, sulle attività dell’Organizzazione Mondiale della Sanità contro l’epidemia tabagica.

In questo 2024 l’attenzione si è focalizzata sulla necessità di protezione delle giovani generazioni da parte dei governi dei singoli Stati membri contro le tattiche commerciali di tipo predatorio dell’industria del tabacco: i bambini e gli adolescenti possono rappresentare la base di profitti finanziari a lungo termine. In recenti studi è emerso un uso crescente delle sigarette elettroniche da parte dei giovani (il loro uso aumenta la probabilità di consumo di sigarette convenzionali): 37 milioni di età compresa tra i 13 e 15 anni utilizzano tabacco; in particolare, in Europa il 20% dei quindicenni ha riferito l’uso nell’ultimo mese. Tassi superiori rispetto a quelli stimati nella fascia d’età adulta.

La loro diffusione rappresenta una grave minaccia attuale e futura per la salute pubblica.

