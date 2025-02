Come nutrizionista, mi capita spesso di sentire dire che lo stress è la causa principale dell’aumento di peso. Sebbene lo stress possa sicuramente influire sul nostro comportamento alimentare, è importante chiarire che non è direttamente responsabile dell’ingrassamento.

Piuttosto, lo sono l'alimentazione e le scelte nutrizionali legate a una risposta emotiva. Questo circolo vizioso si crea di fronte a situazioni stressanti, dove molte persone tendono a cercare conforto nel cibo: si parla in questi casi di “alimentazione emotiva”, un fenomeno per cui il cibo diventa uno strumento per gestire emozioni come ansia, frustrazione o tristezza.

Per gli “innamorati degli ormoni”, ricordo che il cortisolo può effettivamente agire sull’appetito, ma siamo noi a scegliere cosa mangiare quando siamo sotto pressione, non il nostro corpo a “chiederci” di accumulare grasso.

Essere consapevoli di come lo stress influisca sulle nostre scelte alimentari è il primo passo per rompere un circolo vizioso che alla lunga finisce per gravare sulla nostra salute.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

