Molte persone vivono la stessa frustrazione: dieta, attenzione al cibo, allenamento costante… ma la bilancia non si muove. Il punto è che il problema raramente è la forza di volontà: spesso è il corpo che sta cercando di comunicare qualcosa.

Immagina il metabolismo come un motore sofisticato: se carburante e filtri non sono ottimali, non può funzionare al massimo.

Prima causa: stress cronico, che aumenta il cortisolo e spinge l’organismo a “mettere da parte” energia. Seconda: sonno insufficiente, che scompensa fame e sazietà. Terza: sedentarietà, che spegne il segnale di consumo energetico. Quarta: infiammazione cronica silenziosa, che rallenta i processi metabolici. Quinta: alimentazione ultra-processata, che altera appetito e accumulo di grasso. Sesta: squilibri ormonali come la resistenza insulinica, che ostacolano l’uso delle riserve. Settima: restrizioni troppo rigide, che possono portare il corpo in modalità risparmio.

Il dimagrimento non è una semplice equazione di calorie: è il risultato dell’equilibrio tra ormoni, stile di vita e sicurezza biologica del corpo. Quando questo equilibrio si rompe, il corpo non “fallisce”: si adatta.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

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