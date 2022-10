Ogni anno con l’arrivo delle stagioni fredde sentiamo l’esigenza di rafforzare il sistema immunitario per prevenire malanni di stagione come per esempio il raffreddore e l’influenza. Le difese immunitarie, infatti, costituiscono il baluardo che ci difende contro agenti patogeni come parassiti, virus e batteri, sia interni, che esterni.

Un sistema immunitario in piena efficienza è la migliore risorsa per rimanere in salute. Come ci insegna anche la medicina cinese, che ha una lunga tradizione in fatto di misure di prevenzione della salute, essa sostiene infatti, che la salute è un dovere, quasi un obbligo di ogni singolo individuo. Premesso, che le difese naturali del nostro organismo sono programmate per sapersi difendere dall’attacco degli agenti patogeni, in questo articolo vediamo alcune strategie naturali per rinforzare le difese immunitarie e salvaguardare la salute dalle tipiche problematiche autunnali.

Queste comprendono dieta, stile di vita e l’utilizzo di fitoterapici e piante. In pratica con l'arrivo dell'autunno, dobbiamo provvedere a ricaricarci con il cibo più adatto e sano preferibilmente biologico, scaricare l'eccesso di acqua accumulata durante la stagione estiva, fare pulizia nel “terreno”, eliminando tossine e scorie metaboliche. Con la diminuzione delle temperature infatti il nostro organismo si raffredda, il metabolismo rallenta e noi siamo maggiormente esposti a fastidiosi dolori reumatici e disturbi da raffreddamento come tosse, mal di gola e febbre. Motivi per cui è importante disintossicare e depurare l'organismo con succhi e centrifugati di frutta e verdura di stagione, grazie ai quali è possibile fare un pieno di vitamine e sali minerali facilmente assimilabili dall'intestino.

Per la depurazione può essere utile anche l'Aloe Vera, dalle foglie della pianta si estrae un succo denso e concentrato il cui fitocomplesso contiene numerosissimi principi attivi dalle proprietà immunostimolanti e antinfiammatorie. Le molteplici virtù di questa pianta l’hanno fatta conoscere fin dai tempi antichi come “pianta dell’immortalità” e “regina di tutti i rimedi”.

Un'altra alleata del nostro sistema immunitario è l'Echinacea nota per le sue proprietà antivirali, si tratta infatti di una pianta erbacea, che agisce da vero e proprio antibiotico naturale, sia in fase di prevenzione, che dopo aver contratto il virus. Un'altra pianta importantissima per la nostra salute è l'Uncaria pianta amazzonica, la sua assunzione potenzia e rinforza il sistema immunitario in quanto stimola la produzione di anticorpi grazie alla sua azione immunomodulante.

Per concludere è importante ricordare che l'autunno è una stagione secca, l'elemento che la caratterizza secondo la Medicina Tradizionale Cinese è il metallo, a questo elemento sono collegati i polmoni, la pelle, naso e il colon, l'emozione di questa stagione è la tristezza, motivo per cui è importante osservare uno stile di vita appropriato, dedicando tempo al riposo e a un'attività fisica regolare.

Franca Senette

