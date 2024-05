Come ogni anno in questo periodo, spesso tramite il web, altre volte tramite alcune riviste, veniamo a conoscenza di tipologie di diete che privilegiano un solo alimento. Si scopre quindi la dieta del minestrone, quella del melone, la dieta della pera, della mela ecc. insomma, ce ne sono un’infinità. Il nutrizionista e ricercatore Pietro Senette spiega come mai certi approcci "di tendenza" non facciano bene al nostro corpo. Infatti basterebbe un po’ di buon senso per capire che alimentarsi con lo stesso cibo ci priva di tutta una serie di nutrienti e che questa visione semplicistica della dieta non coincide minimamente con la pratica di nutrire un corpo.

È essenziale tenere sempre a mente che le sostanze necessarie al nostro corpo sono tantissime e tutte in quantità diverse: dall’ordine di grammi al milionesimo di grammo ma non per questo meno importanti. Una dieta che esclude uno o più di questi elementi per più giorni alla settimana non può quindi essere una dieta sana. In definitiva, la chiave per una buona salute e benessere continua a essere una dieta equilibrata.

